В центре и на юго-востоке Москвы временно ограничат движение

В центре и на юго-востоке Москвы на нескольких улицах временно изменится схема движения из-за строительных и инженерных работ. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Движение транспорта будет ограничено на Вековой улице от дома № 4 на улице Рогожский Вал до дома № 6. На этой же улице с 15 по 30 июня закроют проезд для водителей вблизи дома № 7, корпус 1. Также ограничения затронут Библиотечную улицу, там будет частично перекрыта одна полоса до 24 июня.
С 3 по 25 июня нельзя будет проехать по одной полосе в районе дома № 13 до дома № 17 в Малом Рогожском переулке. Аналогичные ограничения будут действовать с 6 по 30 июня на Трудовой улице в районе дома № 8 на улице Рогожский Вал.
В ЮВАО до 25 августа в круглосуточном режиме будет недоступен для водителей участок от дома № 5 до дома № 12А на улице Пруд-Ключики. На данном отрезке продолжаются строительные работы.
Кроме того, для водителей будет ограничено движение в районе Космодамианской набережной с 3 по 21 июня с 01:30 до 05:30. Для автомобилистов будут недоступны две полосы на пересечении Комиссариатского переулка и Космодамианской набережной.
На данном отрезке с 17 по 20 июня нельзя будет проехать по одной полосе в каждом направлении. Ограничения будут действовать с 01:30 до 05:30. Также водители столкнутся с временными ограничениями на Комиссариатском переулке, где будет полностью ограничено движение с 17 по 20 июля с 01:30 до 05:30 в районе дома № 22, строения 1 на Космодамианской набережной.
Ранее сообщалось об ограничении движения в проезде Стратонавтов на северо-западе столицы из-за реконструкции инженерных сетей. Так, ограничения будут действовать с 3 июня по 25 августа на участке от дома № 13, корпус 1 до дома № 7, корпус 2. Ограничения коснутся одной полосы (частично).
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