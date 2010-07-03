В центре и на юго-востоке Москвы временно ограничат движение

Фото: Москва 24/Роман Васильев

В центре и на юго-востоке Москвы на нескольких улицах временно изменится схема движения из-за строительных и инженерных работ. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Движение транспорта будет ограничено на Вековой улице от дома № 4 на улице Рогожский Вал до дома № 6. На этой же улице с 15 по 30 июня закроют проезд для водителей вблизи дома № 7, корпус 1. Также ограничения затронут Библиотечную улицу, там будет частично перекрыта одна полоса до 24 июня.

С 3 по 25 июня нельзя будет проехать по одной полосе в районе дома № 13 до дома № 17 в Малом Рогожском переулке. Аналогичные ограничения будут действовать с 6 по 30 июня на Трудовой улице в районе дома № 8 на улице Рогожский Вал.

В ЮВАО до 25 августа в круглосуточном режиме будет недоступен для водителей участок от дома № 5 до дома № 12А на улице Пруд-Ключики. На данном отрезке продолжаются строительные работы.

Кроме того, для водителей будет ограничено движение в районе Космодамианской набережной с 3 по 21 июня с 01:30 до 05:30. Для автомобилистов будут недоступны две полосы на пересечении Комиссариатского переулка и Космодамианской набережной.

На данном отрезке с 17 по 20 июня нельзя будет проехать по одной полосе в каждом направлении. Ограничения будут действовать с 01:30 до 05:30. Также водители столкнутся с временными ограничениями на Комиссариатском переулке, где будет полностью ограничено движение с 17 по 20 июля с 01:30 до 05:30 в районе дома № 22, строения 1 на Космодамианской набережной.

Ранее сообщалось об ограничении движения в проезде Стратонавтов на северо-западе столицы из-за реконструкции инженерных сетей. Так, ограничения будут действовать с 3 июня по 25 августа на участке от дома № 13, корпус 1 до дома № 7, корпус 2. Ограничения коснутся одной полосы (частично).

