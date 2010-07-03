Движение в проезде Стратонавтов ограничат из-за ремонтных работ

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение в проезде Стратонавтов на северо-западе столицы ограничат из-за реконструкции инженерных сетей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Движение ограничат с 3 июня по 25 августа на участке от дома № 13, корпус 1 до дома № 7, корпус 2. Ограничения коснутся одной полосы (частично).

Ранее сообщалось, что из-за продления сроков реконструкции инженерных сетей на западе столицы перекрыли движение на пяти участках дорог. Ограничения действуют круглосуточно по 1 июня.