На нескольких улицах в центре и на западе столицы ограничат движение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Центральном и Западном округах столицы будет временно ограничено и перекрыто движение на нескольких улицах, сообщает пресс-служба ЦОДД.

С 27 мая по 1 июня на участке Студенческой улицы в районе дома 44/28 и улицы Дунаевского в районе дома 8 ограничат движение по одной полосе с организацией приоритетного права проезда и ликвидацией парковочного пространства. Ограничение будет действовать круглосуточно.

На Студенческой улице в районе дома 23 и на Киевской улице в районе дома 44/28 по Студенческой улице проезд по одной будет закрыт частично.

Ограничения движения по одной полосе с организацией приоритетного права проезда вводятся на улице Дунаевского в районе дома 23.

В связи со строительством транспортной развязки перекроют три участка дорог в районе 50 километра МКАД.

Движение полностью перекроют со 2 по 6 июня с 01:30 до 04:30 в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова (внутренняя сторона), а также с 7 по 11 июня с 01:30 до 4:30 – на внешней.

В связи со строительством со 2 мая по 15 декабря также круглосуточно перекрыт съезд с улицы Генерала Дорохова на внутреннюю сторону МКАД в районе дома 38Б, строение 2 по Рябиновой улице.

Марафон "Бегущие сердца" временно изменит движение в центре столицы. Ряд улиц перекроют с 30 мая по 2 июня, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что с 12:00 30 мая до 23:59 2 июня полностью перекроют площадь Васильевский спуск.

Помимо этого, 1 июня с 00:00 до 18:00 машины не пустят на Москворецкую улицу и Большой Москворецкий мост. В этот же день с 07:00 до 12:30 автомобилисты не смогут проехать по Болотной улице, Болотной площади, улице Серафимовича и Софийской набережной.

Ограничения также затронут Раушскую набережную и 2-й Раушский переулок. Вместе с ними перекроют Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные.

Кроме того, 1 июня с 07:00 до 15:30 движение ограничат на улицах Садовнической и Балчуг.

26 мая на стадионе ЦСКА состоится футбольный матч. Из-за этого с 12:00 до 17:00 движение перекроют в проезде Березовой Рощи – от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. В это же время для транспорта будет закрыта 3-я Песчаная улица от 2-й Песчаной до Новопесчаной улицы, дома 23, корпуса 5.

В центре столицы транспорт не сможет проехать по двум полосам улицы Серафимовича – от Софийской набережной до Болотной площади. Движение ограничили из-за прокладки инженерных коммуникаций на Болотной площади.

Кроме того, с 20 мая по 14 августа перекрыли по одной полосе в каждом направлении на Шлюзовом мосту – от Шлюзовой до Космодамианской набережной.

