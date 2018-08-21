Тысячи верующих собрались у Московской соборной мечети в Курбан-байрам

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Тысячи верующих собрались около Московской соборной мечети на проспекте Мира на праздничную молитву и намаз по случаю празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает ТАСС.
"По традиции на праздничные намазы в мечетях и общинах нашей страны собираются представители самых разных народов России и мира. Наше государство исторически базируется на таких незыблемых основах, как вера, нравственные устои, семейные ценности, что в совокупности определяет уклад жизни населения страны с ее национальным, религиозным и языковым многообразием", – рассказал глава Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин.
Также он подчеркнул необходимость правильного воспитания нового поколения в духе уважения к старшим, любви и доброты и призвал всех мусульман в праздник Курбан-байрам заботиться не только о себе и своих близких, но и тех, кто живет рядом с ними.
Праздник Курбан-байрам в Москве, помимо пяти основных мечетей, отметят также на трех дополнительных площадках в Бутове, Братееве и парке "Сокольники". Также 39 площадок, которые смогут принять около ста тысяч человек, организованы в Подмосковье. В столице на праздник ожидают от 200 до 250 тысяч мусульман.
Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД будут проверять автомобили, чтобы предотвратить перевозку живых баранов в Москве во время празднования Курбан-байрам. Инспекторы напомнят водителям, что забой животных в городе запрещен, а для жертвоприношений организованы специальные площадки в Подмосковье.
Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа – паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и намаза, кульминацией праздника становится жертвоприношение.
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