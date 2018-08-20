ГИБДД проверит машины на перевозку баранов во время Курбан-байрама в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудники ГИБДД будут проверять автомобили, чтобы предотвратить перевозку живых баранов в Москве. Инспекторы напомнят водителям, что забой животных в городе запрещен. Об этом передает Агентство "Москва".
"Сотрудники ГИБДД немедленно должны реагировать на перевозку баранов в дни Курбан-байрама. Правоохранители будут останавливать эти машины в общем потоке, выяснять обстоятельства и пояснять, что религиозные обряды нельзя совершаться на территории дворов и других площадок в городе", – рассказал зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
Он отметил, что в столице жертвоприношения на Курбан-байрам запрещены, а совершить подобный обряд верующие смогут в специально отведенных площадках в Подмосковье и деревне Сатино-Татарская.
Адреса 13 площадок в Подмосковье можно узнать на сайте Духовного управления мусульман региона.
Курбан-байрам – один из главных праздников ислама, который знаменует окончание хаджа. Дата начала Курбан-байрама определяется по мусульманскому лунному календарю и каждый год меняется. В этом году праздник пройдет 21 августа.
Ранее сообщалось, что мусульмане начали празднование религиозного праздника в Москве. Возле Московской соборной мечети с проповедью перед верующими выступил глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.
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