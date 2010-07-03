В столице перекрыли несколько улиц из-за празднования Ураза-байрам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
4 июня из-за празднования Ураза-байрам в Москве перекрыли несколько улиц, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
С 00:01 до 11:00 нельзя проехать по улицам Дурова, Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца) и Мещанской.
Также перекрыт Капельский переулок – от проспекта Мира до улицы Гиляровского, и Выползов переулок в районе дома №7.
С 04:00 до 11:00 для водителей недоступны Большая Татарская улица и четыре прилегающих к ней переулка — Старый Толмачевский, Малый Татарский, Озерковский, Климентовский.
Частично ограничили движение на улице Хачатуряна – от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы – там нельзя будет проехать по одной из трех полос.
С 06:00 до 08:00 закрыт проезд по улице Кадырова и в Проектируемом проезде № 6417. В районе дома №10 по улице Кадырова временно ограничат парковку.
Также с утра станция метро "Проспект Мира" Кольцевой линии работает только на выход и пересадку. Пассажирам рекомендовали заранее приобретать билеты для проезда сразу в обе стороны.
Войти в метро можно на ближайших станциях "Сухаревская", "Проспект Мира" и "Рижская" Калужско-Рижской линии, "Новослободская" и "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий.
4 июня мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. В связи с проведением праздничных мероприятий на ряде улиц столицы будут действовать ограничения и перекрытия движения. Будьте внимательны, планируйте маршрут заранее! pic.twitter.com/OlULjd5iPU
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