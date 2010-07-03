Движение у "ВЭБ Арены" ограничат 5 мая из-за футбольного матча

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Ограничения введут на дорогах в районе стадиона "ВЭБ Арена" из-за футбольного матча 5 мая, напомнили в ЦОДД.
Изменения будут действовать с 14:30 до 19:30. "Традиционно – на машине туда не надо. Надо на чем-нибудь другом: вело, гироскутер, на худой конец пешком. Спортивно двигаемся к спорту", – говорится в сообщении в микроблоге в Twitter.
В воскресенье в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги на стадионе пройдет столичное дерби между ЦСКА и "Динамо". Встреча начнется в 16:30.
Сегодня вечером движение ограничат на северо-западе и в центре Москвы из-за репетиции парада ко Дню Победы. А в метро с 18:00 станции "Площадь революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку. Они возобновят работу в обычном режиме после мероприятия.
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