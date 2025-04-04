Поезда МЦД-3 следуют в сторону столицы с увеличенными интервалами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение поездов третьего Московского центрального диаметра в сторону Москвы происходит с увеличенными интервалами. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Перевозчик объяснил, что изменения в графике произошли из-за незапланированной остановки электропоезда № 7377 на станции Люберцы-1 Казанского направления в 20:04.

Составы маршрута Ипподром – Крюково остановились по техническим причинам, после чего пассажиров высадили на станции, чтобы они смогли пересесть на другие поезда. В настоящий момент движение по станции осуществляется по соседним путям.

"Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации межпоездного интервала", – говорится в сообщении.

Между тем расписание движения поездов на МЦД-2 изменится до конца апреля по пятницам и субботам.

С 22:45 до 05:45 поезда на станциях Гражданская и Дмитровская будут следовать по пути на Нахабино в обе стороны. Также на участке от Курской до Стрешнева после 22:30 интервалы движения увеличатся до одного часа.

Изменения в расписании связаны с подготовительными работами для возведения нового путепровода через пути МЦД-2, который соединит улицы Добролюбова, Складочную и Двинцев автомобильной дорогой.