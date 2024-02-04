Эскалатор на станции метро "Улица Горчакова" закроют на ремонт с 5 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 5 февраля по 11 марта эскалатор на станции "Улица Горчакова" Бутовской линии столичного метрополитена закроют на ремонт. Об этом сообщается на сайте метро Москвы.

"С 5 февраля по 11 марта 2024 года на станции "Улица Горчакова" (выход № 1) закроют на ремонт эскалатор", – следует из сообщения.

Получить информацию о ремонтных мероприятиях в столичном транспорте можно в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте метрополитена.

Ранее стало известно, что специалисты реконструируют систему электроснабжения на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях. На ветках осуществят замену оборудования на тягово-понизительных подстанциях, которые преобразуют и распределяют электрическую энергию и обеспечивает бесперебойное движение поездов и эскалаторов.

До этого Сергей Собянин рассказал, что к концу 2024 года на схеме Сокольнической линии метро появится станция "Потапово". Ее открытия ждут тысячи жителей ТиНАО, которые будут экономить в пути до 40 минут в день, указал мэр.

"Мой район. Новости": станция московского метро "Генерала Тюленева" готова почти на 70%