Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии полностью восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов полностью восстановлено на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

Ранее составы не ходили на участке от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле". На указанном участке производили проверку инфраструктуры. При этом движение поездов между станциями "Котельники" и "Октябрьское поле" осуществлялось в штатном режиме.

На маршруте курсировали 160 компенсационных автобусов.

Накануне движение поездов было временно приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии от "Рязанского проспекта" до "Выхино". Позднее движение восстановили.

