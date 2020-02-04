Эксперт прокомментировал предложение высаживать из поездов плохо пахнущих пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в разговоре с Москвой 24 оценил предложение Минтранса РФ высаживать из вагонов поездов и электричек плохо пахнущих пассажиров. Кроме того, ведомство предлагает также пресекать в транспорте пение, игру на музыкальных инструментах, прослушивание музыки без наушников.

По его словам, нужно уважать других и не допускать проезда пассажира, который делает некомфортным и неудобным проезд остальных людей.

"В целом справедливые требования, но вопрос, как это будет применяться. Понятно, что запахи невозможно точно определить, кроме как субъективно, нет запахомеров, да и громкость музыки – тоже штука субъективная, это будет зависеть от мнения контролирующих лиц", – пояснил эксперт.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России Может быть, и не надо высаживать пассажиров, а, например, сделать замечание, и он прекратит прослушивать музыку. Однако запах, конечно, не прекратишь.

Янков добавил, что, если изменения в правила перевозки пассажиров будут приняты, необходимо избежать произвола в действиях контролеров. По его мнению, должны быть приняты точные критерии нарушения спокойствия, чтобы не было двояких прочтений.

Ранее министерство транспорта предложило внести изменения в правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. В проекте документа в том числе прописаны случаи, при которых пассажиры железнодорожного транспорта, мешающие спокойствию других граждан, могут быть удалены из вагона.

Таким образом, из вагона поезда или электрички могут высадить за пение, игру на музыкальных инструментах, прослушивание музыки без наушников, а также могут высадить пассажиров, которые неприятно пахнут или находятся в вагоне в грязной одежде. Документ сейчас проходит публичные обсуждения, которые продлятся до 21 февраля.

С 1 февраля проезд в электричках в пределах одной зоны на территории Подмосковья подорожал на 1 рубль – с 23 до 24 рублей. Тариф на разовый проезд в пределах Московских центральных диаметров (МЦД) при оплате "Тройкой" составит 47 рублей (с учетом бесплатной пересадки на метро), при оплате бесконтактной банковской картой – 51 рубль.