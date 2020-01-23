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23 января, 17:20

Проезд в электричках подорожает с 1 февраля

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стоимость проезда в электричках в пределах одной зоны на территории Подмосковья с 1 февраля возрастет на 1 рубль – с 23 до 24 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по ценам и тарифам Московской области.

"С 1 февраля 2020 года стоимость проезда в пределах одной зоны в электропоездах пригородного сообщения на территории Московской области составит 24 рубля. Тариф на разовый проезд в пределах Московских центральных диаметров при оплате транспортной картой "Тройка" составит 47 рублей (с учетом бесплатной пересадки на метро)", – говорится в сообщении.

В комитете отметили, что при оплате бесконтактной банковской картой стоимость проезда составит 51 рубль. Отмечается, что в течение года пересматривать тарифы в комитете не планируют.

С 1 февраля начнут действовать новые тарифы на городской общественный транспорт в столице. Безлимитный билет на сутки будет стоить 230 рублей (МЦД плюс пригород – 285 рублей), билет "Единый" на одну поездку в метро и наземном транспорте – 57 рублей.

Также изменится стоимость билета "Кошелек" по карте "Тройка": одна поездка в метро (с возможностью пересадки на МЦД) и наземном транспорте будет стоить 40 рублей, на 90 минут – 62 рубля. При оплате устройствами – 44 рубля.

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