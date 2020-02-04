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Общество

10:12

Плохо пахнущих пассажиров предложили высаживать из электричек

транспорт общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство транспорта предложило высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Также ведомство предлагает удалять из поездов пассажиров, которые мешают другим громкими звуками от электронных устройств, за игру на музыкальных инструментах и пение.

"Внесение изменений в пункт 70 определяет порядок использования радиоприемников, магнитофонов и иных средств, имеющих повышенный уровень звука в салоне пригородного поезда", – говорится в сообщении.

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он нарушает правила порядка при нахождении в транспорте и мешает спокойствию других пассажиров. Предложенные изменения конкретизируют данное положение.

Ранее сообщалось, что пассажиры поездов пригородного сообщения смогут покупать онлайн льготные и абонементные билеты до конца года. Онлайн-продажи будут доступны в приложении РЖД. Сейчас такие категории билетов в настоящее время можно оформить лишь в кассах.

Плохо пахнущих пассажиров предлагают высаживать из электричек

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