Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Движение временно закрыто в центре Москвы, предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, водители не смогут проехать по Большому Каменному мосту в сторону центра, по Новоарбатскому мосту по направлению в центр и по Тверской улице в сторону центра.

Помимо этого, ограничения действуют на внешней стороне Садового кольца в районе Кудринской площади и на внутренней стороне Садового кольца возле Зубовского бульвара. Кроме того, дорога перекрыта на съездах с Никитского бульвара и с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат в сторону области.

Вместе с тем проехать в настоящий момент невозможно по улице 1905 года в районе пересечения со Шмитовским проездом и по Пресненской набережной. Ограничения коснулись также съездов с Баррикадной улицы на Садовое кольцо и с Кремлевской набережной на Моховую улицу.

В связи с этими ограничениями водителей попросили быть внимательнее. Также их призвали заранее строить маршруты.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупреждал о локальных ограничениях движения в центре Москвы в среду, 3 декабря. В департаменте транспорта Москвы также напомнили, что на интенсивность трафика в этот день могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге.

В вечернее время затруднения ожидаются на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область. Автомобилистам рекомендовали пересесть на городской транспорт для передвижения по городу или отложить время поездки на автомобиле до 20:00.