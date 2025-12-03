Вход № 7 будет закрыт на станции метро "Комсомольская" для строительства навесов

Фото: ТАСС/Татьяна Макеева

Вход № 7 на станции метро "Комсомольская" в Москве будет временно закрыт в связи со строительством навесов, защищающих от снега и дождя, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Это небольшое изменение позволит завершить работы как можно скорее. Пожалуйста, пользуйтесь соседним входом № 8 – он расположен в 40 метрах от входа № 7", – указали в департаменте.

Уточняется, что аналогов этим навесам нет на других станциях московского метро. Конструкции будут стеклянными и повторят архитектуру исторического фасада Ленинградского вокзала. Вечером вход в метро будет подсвечиваться, что гармонично впишется в световые решения Комсомольской площади, добавили в пресс-службе.

"Совместно с коллегами из Мосинжпроекта мы проектировали эти навесы так, чтобы они одновременно защищали пассажиров от осадков и выглядели органично рядом с историческим зданием главного вокзала страны", – подчеркнули в Дептрансе.

Кроме того, на входе появится современная цифровая навигация для удобства пассажиров. Обновление пространства призвано сделать Комсомольскую площадь более открытой, визуально приятной и современной.

Ранее Сергей Собянин дал старт проходке левого тоннеля Бирюлевской линии метро от станции "Остров Мечты" до "Кленового бульвара". Мэр уточнил, что тоннелепроходческий комплекс "Эсмина" должен будет пройти 1,68 километра на глубине 29 метров. Также он отметил, что строительство станций "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" идет согласно графику.