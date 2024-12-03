Посвященный выставке "Ты выглядишь на все 100!" билет "Единый" появился в продаже

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Выпущенный к выставке Музея транспорта Москвы "Ты выглядишь на все 100!" на ВДНХ тематический билет "Единый" появился в продаже. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

"Выставка Музея транспорта Москвы "Ты выглядишь на все 100!" на ВДНХ работает почти месяц. Мы видим большой интерес к ней со стороны москвичей и туристов", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Посетители выставки могут узнать о самых ярких дизайнерских решениях в истории автомобильного, рельсового и водного транспорта за последние 100 лет. В четырех разделах представлены исторические автомобили, редкие архивные материалы, воссозданные модели и макеты несохранившихся уникального транспорта.

В числе оригинальных экспонатов выставлены автомобили "ЗИС-Спорт", "Москвич-Турист", ГАЗ-3105, "ВНИИТЭ Макси" и образ машины будущего "Молния".

Кроме того, гостей приглашают посмотреть на первый отечественный легковой автомобиль НАМИ-1, футуристический Шаропоезд, катамаран ОСГА-25, трамвай ЛМ-57 и автобус ЗИЛ-118 "Юность".

Выставка проработает до конца следующего года в павильоне "Транспорт СССР".

Ранее реставраторы восстановили уникальный метровагон 1927 года, который эксплуатировался в столичном метро. Специалистам пришлось восстановить пол, деревянные элементы, крышу, внешнюю обшивку вагона и создать заново вагонные тележки. В ходе работ они нашли много артефактов, включая таблички и схему берлинского метро.

