В ЦОДД сообщили об уменьшении затора перед Карамышевским мостом после открытия СЗХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Открытие последнего участка Северо-Западной хорды привело к уменьшению задержек перед Карамышевским мостом на шесть минут, сообщает пресс-служба ЦОДД.
"Теперь в этом месте по СЗХ можно ехать в три полосы в каждом направлении за счет ликвидации узкого места на Карамышевском мосту. За счет открытия моста снизится очередь перед светофором на Карамышевском мосту в 2,5 раза", – приводит сообщение пресс-службы ЦОДД Агентство "Москва".
Отмечается, что каждый день по СЗХ к улице Народного Ополчения на этом участке проезжает 14 тысяч 300 автомобилей, а от улицы Народного Ополчения в район Мневники – 13 тысяч 800 машин в сутки.
29 ноября Сергей Собянин запустил движение по новому балочному мосту в Мнёвниковской пойме Москвы-реки через шлюз № 9 Канала имени Москвы. На открытии мэр отметил, что мост, по большому счету, закончил всю реконструкцию Северо-Западной хорды.
Пятипролетный балочный мост с шестью полосами движения в обоих направлениях соединяет улицу Народного Ополчения и улицу Нижние Мнёвники, что обеспечит на СЗХ комфортное бессветофорное движение транспорта.
Протяженность моста составляет 600 метров, с подходами – 1,4 километро. Его строительство является частью проекта по возведению участка Северо-Западной хорды – от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе. В рамках этого проекта было введено 9,2 километра новых дорог с двумя мостами.
Отмечается, что старый шлюзовой Карамышевский мост, расположенный в 200 метрах от нового, сохранится. Он будет использоваться для местных поездок без выезда на транзитную магистраль Северо-Западной хорды.
В рамках благоустройства территории, которая прилегает к этому участку СЗХ, высажено 955 деревьев и более 4,5 тысячи кустарников, обустроено 127 тысяч квадратных метров газона.
С завершением строительства Северо-Западной хорды пробег автомобилей при поездках между соседними районами сократился примерно на 10%.
Собянин открыл уникальный балочный мост через Канал имени Москвы
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