Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на D4 в сторону Железнодорожной затруднено в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что причиной задержки стала остановка состава по техническим причинам около станции Марьина Роща. В настоящее время к нему прибыл вспомогательный локомотив, он убирает состав с путей.

Ведомство вместе с Московской железной дорогой (МЖД) принимает меры для скорейшего возобновления движения, говорится в сообщении.

Ранее было затруднено движение поездов Казанского МЖД в сторону Москвы и МЦД-3 в сторону Крюкова.

До этого электрички на Савеловском направлении МЖД задерживались из-за зацепера, обнаруженного на крыше поезда. Граждан попросили соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре и не оставаться равнодушными к поведению подростков.

Движение поездов МЦК между станциями Лужники и Деловой центр приостановлено