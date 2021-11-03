Россиян призвали уделить особое внимание безопасности детей на дороге в праздники

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Фото: ТАСС/ Егор Алеев
В ГИБДД призвали россиян особенно следить за безопасностью детей в машине в период праздничных дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В случае если ребенок не достиг семилетнего возраста, то его следует перевозить исключительно с использованием детских удерживающих устройств. Детей в возрасте от 7 до 12 лет разрешается транспортировать с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности", – говорится в сообщении.
При выборе автокресла сотрудники ГИБДД рекомендовали проверить сертификат безопасности устройства и изучить результаты пройденных краш-тестов.
Россиянам также напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима и умеренного стиля вождения. Родителей призвали пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль автомобиля.
Ранее специалисты рассказали, как научить детей самостоятельно передвигаться в общественном транспорте без угрозы для жизни. В Госавтоинспекции напомнили, что пример несовершеннолетним должны показывать родители.
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