Два направлявшихся в Москву самолета остаются в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Только два из сорока самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, ожидают своего вылета, сообщает РИА Новости.

Речь идет о рейсе "Уральских авиалиний" из Читы и рейсе Utair из Тюмени. Всего аэропорт принял 40 рейсов 12 авиакомпаний, направлявшихся в столицу из других городов России и ближнего зарубежья. В общей сложности нижегородский аэропорт принял более пяти тысяч пассажиров.

Оставшиеся два рейса запланированы на 10:00 и 11:00. Пассажиры находятся в гостиницах. Их подвезут к подготовленным к вылету бортам.

Отмечается, что число прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура не рассчитана на единовременное размещение такого количество бортов, и они обслуживались в порядке очереди.

Ранее сообщалось, что столичные аэропорты работают штатно в условиях тумана. Они принимают и выпускают самолеты без ограничений.

По данным "Яндекс.Расписания", накануне утром задержали или отменили свыше 200 рейсов. К вечеру это коснулось еще более 120 рейсов. Свыше 70 самолетов ушли на запасные аэродромы.

При этом 33 рейса, из-за тумана перенаправленные в Нижний Новгород, вылетели в столицу. Для решения сложившейся ситуации аэропорт совместно с авиакомпаниями доставляет часть пассажиров в Москву наземным транспортом.

