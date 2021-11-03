Два направлявшихся в Москву самолета остаются в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: ТАСС/Михаил Солунин
Только два из сорока самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, ожидают своего вылета, сообщает РИА Новости.
Речь идет о рейсе "Уральских авиалиний" из Читы и рейсе Utair из Тюмени. Всего аэропорт принял 40 рейсов 12 авиакомпаний, направлявшихся в столицу из других городов России и ближнего зарубежья. В общей сложности нижегородский аэропорт принял более пяти тысяч пассажиров.
Оставшиеся два рейса запланированы на 10:00 и 11:00. Пассажиры находятся в гостиницах. Их подвезут к подготовленным к вылету бортам.
Отмечается, что число прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура не рассчитана на единовременное размещение такого количество бортов, и они обслуживались в порядке очереди.
Ранее сообщалось, что столичные аэропорты работают штатно в условиях тумана. Они принимают и выпускают самолеты без ограничений.
По данным "Яндекс.Расписания", накануне утром задержали или отменили свыше 200 рейсов. К вечеру это коснулось еще более 120 рейсов. Свыше 70 самолетов ушли на запасные аэродромы.
При этом 33 рейса, из-за тумана перенаправленные в Нижний Новгород, вылетели в столицу. Для решения сложившейся ситуации аэропорт совместно с авиакомпаниями доставляет часть пассажиров в Москву наземным транспортом.
Сотни пассажиров застряли в аэропортах из-за непогоды
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