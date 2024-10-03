Ряд улиц на западе Москвы будут перекрыты 5 и 6 октября из-за полумарафона

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Движение транспорта временно перекроют на ряде улиц в районе Раменки 5 и 6 октября в связи с проведением полумарафона "Моя столица", передает пресс-служба столичного Дептранса.

Водители не смогут проехать вдоль парковочного кармана на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина с 12:00 5 октября до 20:00 6 октября.

Также 6-го числа ограничения затронут участок на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина с 07:00 до 20:00 и улицу Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта с 07:00 до 17:00.

Более того, водителям временно запретят парковаться на вышеперечисленных местах с 00:01 5 октября до окончания мероприятия. В связи с этим горожан призвали заранее строить маршрут и обращать внимание на знаки.



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Вместе с тем 6 октября из-за полумарафона ограничат и движение автобусов. Например, с 06:30 до окончания мероприятия автобусы № 266 и 297 не будут ходить по улице Косыгина. Так, № 266 будет следовать по Мосфильмовской улице и Университетскому проспекту, а № 297 – по Мосфильмовской улице, Университетскому и Ленинскому проспектам.

Кроме того, не будут работать остановки на улице Косыгина, а также остановки "Университетский проспект" и "Улица Косыгина" на Мичуринском проспекте.

