Кафе, аптеки и мини-маркеты откроются на шести станциях МЦК

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2018 года на шести станциях Московского центрального кольца появятся аптеки, мини-маркеты, кофейни, точки продажи прессы, закусочные и рестораны, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет о станциях Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайловский Парк, Стрешнево и Панфиловская. Для торговых площадок выделят более трех тысяч квадратных метров. Площадь каждого помещения составит от 10 до 400 "квадратов" – все зависит от того, что именно там планируется обустроить — кафе с просторным залом или небольшой магазин прессы.

Предусмотрены и торговые помещения со свободной специализацией, которую предприниматели должны согласовать с властями. Например, это могут быть павильоны с сезонными продуктами либо сервисные пункты по изготовлению ключей, ремонту одежды и обуви, а могут быть обустроены мини-офисы мобильных операторов и туристических агентств.

Арендаторов торговых площадей выберут с помощью открытых электронных аукционов. Пройдут они с октября по декабрь этого года. Извещения о проведении первых аукционов будут опубликованы 7 октября на автоматизированной электронной торговой площадке. Сам аукцион пройдет 14 ноября.

Московское центральное кольцо — новый вид городского общественного транспорта, который появился в столице год назад. Оно интегрировано с системой метрополитена и фактически стало его 14-й линией.

На МЦК открыта 31 станция. На шести есть пересадки на железнодорожные платформы Ярославского, Казанского, Савеловского и Смоленского направлений МЖД. По кольцу курсируют скоростные поезда "Ласточка".

В сентябре "Ласточки" Московского центрального кольца перевезли рекордные 10 миллионов пассажиров. Всего же с начала года услугами проезда на кольце воспользовались более 78 миллионов пассажиров, а с момента запуска движения – более 105 миллионов.