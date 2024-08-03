Движение на участке 2-го Сетуньского проезда будет ограничено с 5 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта будет ограничено на участке 2-го Сетуньского проезда с 5 по 15 августа 2024 года. Причиной для этого станет строительство инженерных сетей, рассказали в пресс-службе Дептранса Москвы.

Ограничения будут действовать в период с 1:30 до 5:30. Одну полосу закроют для движения в районе дома 12, корпуса 1.

Между тем в Хамовниках перекрыты некоторые улицы и набережные. Проехать по ним нельзя в связи с проведением в городе ночного забега.

Так, движение транспорта на алее Славы недоступно с 21:30 3 августа до 01:00 4 августа. В свою очередь, на Лужнецкой и Фрунзенской набережных ограничения действуют с 22:00 3 августа до 00:45 4 августа.