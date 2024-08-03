РЖД завершат сборку моста в Химках для ВСМ Москва – Санкт-Петербург в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

"Российские железные дороги" (РЖД) планируют до конца года завершить сборку моста в Химках через канал имени Москвы для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщается в телеграм-канале РЖД.

Общая длина инженерного сооружения составит 399 метров, вес металлоконструкций – почти 4 тонны. Оно состоит из девяти пролетов, из которых восемь уже установлены. Мост называют воротами для входа ВСМ в Москву.

На сегодняшний день уже завершена надвижка самого большого пролета моста через канал имени Москвы в Химках. Подготовка шла с марта, когда конструкцию длиной 130 метров и весом 2 263 тонны перевезли и установили на временные опоры в центре акватории.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что четыре будущих вокзала будут реконструированы в рамках проекта запуска Высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ-1).

На территории Москвы всего будет четыре остановки. Ленинградский вокзал станет конечной станцией и частью одного из крупнейших транспортных узлов "Площадь трех вокзалов". Вторым остановочным пунктом станет Рижская. На Петровско-Разумовской планируется построить три платформы с навесами и надземный вестибюль. Зеленоград-Крюково станет четвертой остановкой ВСМ-1 в столице.

Всего на этот проект будет выделено 34,1 миллиарда рублей. Общая стоимость всех строительных работ в Минфине РФ оценили в 1,8 триллиона рублей.

В маршрут первой ВСМ войдет 16 остановок. Магистраль позволит сократить время в пути между крупнейшими городами РФ до 2 часов 15 минут. Полностью запустить дорогу планируется уже в 2028 году.

