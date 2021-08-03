РЖД из-за подъема воды ограничили движение поездов на участке Транссиба в Амурской области

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

РЖД из-за резкого подъема уровня воды ограничили движение поездов на участке Транссиба Бурея – Домикан в Амурской области, сообщается в официальном телеграм-канале холдинга.

Поезда на этом участке временно следуют по одному пути. На данном участке работают противоразмывные поезда со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Ахара и более 280 сотрудников путевого комплекса.

Ранее сообщалось об открытии нового туристического маршрута из Москвы в порт Байкал. Новый двухэтажный поезд "Байкальская сказка" следует по маршруту Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург – Славгород – Красноярск – Иркутск. Время в пути составляет восемь дней. Особенностью маршрута является задействование сразу четырех транспортных средств. Помимо поезда, предусмотрены также самолет, автобус и теплоход.