Власти Москвы повысят уровень сервиса на общественном транспорте

03 августа 2012, 17:54
Столичные власти разработали модель управления, направленную на повышение уровня сервиса наземного транспорта, передает РИА Новости.
В частности, планируется свести к минимуму конкуренцию на маршруте между перевозчиками, тем самым реализовав принцип "один перевозчик на маршрут". Также власти намерены регулировать тарифы на перевозки и обязать все маршрутные такси перевозить льготников бесплатно.
По словам руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, будут созданы единые стандарты качества обслуживания, единые билетные решения и тарифные планы для всей системы наземного транспорта.
Предполагается, что в результате этой работы частота движения наземного транспорта будет составлять 5-7 минут в час пик, а также снизится нагрузка на улично-дорожную сеть за счет перехода на стандартизованный парк автобусов большой вместимости.
Напомним также, что в 2013 году планируется введение проездных билетов нового образца. Новый билет будет действовать на всех видах транспорта с ограничением по времени в 90 минут. По мнению разработчиков, за полтора часа из любого спального района столицы можно добраться до центра города.
Для туристов могут ввести аналогичные единые проездные сроком действия на 24 и 48 часов.
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