Поезда Горьковского направления МЖД опаздывают по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электрички на Горьковском направлении Московской железной дороги следуют с задержкой по техническим причинам, сообщает ТАСС.

Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы стабилизировать график движения к часу пик.

Пассажиров попросили следить за расписанием и объявлениями на платформах.

Ранее в пресс-службе ЦППК сообщили, что на станции Выхино Казанского и Рязанского направлений Московской железной дороги отключалось электричество, пассажиры могли оформить билеты у сотрудников ЦППК. Позже в пресс-службе перевозчика заявили, что подача электричества на станции была восстановлена.

Движение на Павелецком направлении МЖД восстановили в обоих направлениях