На станции "Корниловская" Троицкой линии метро завершилось остекление фасадов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили остекление фасадов южного павильона станции "Корниловская" будущей Троицкой линии метро. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В рамках строительства южного вестибюля будущей станции "Корниловская" <...> выполнено остекление наземного входного павильона и завершается монтаж его кровли", – рассказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Сейчас в павильоне продолжаются гидроизоляционные и отделочные работы, идет монтаж инженерных систем, в том числе воздуховодов.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что земляные и монолитные работы на станции находятся в финальной стадии. Специалисты уложили уже больше 25 тысяч кубометров бетона. Также обратно в котлован засыпано 45 тысяч кубометров грунта. Общая готовность станции составляет 60%.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что "Корниловскую" планируется ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. Летом следующего года на прилегающей к ней территории пройдет благоустройство. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию она улучшит транспортное обслуживание 140 тысяч жителей поселений Сосенского и Мосрентгена.



Собянин: станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируют ввести в конце 2024 года