Затор у Крымского моста со стороны Кубани достиг 8 км утром понедельника

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края утром понедельника, 3 июля, достигает восьми километров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край – Республика Крым по состоянию на 09:00 – пробка 8 километров, время ожидания – до 4 часов", – написал он.

Лукашенко добавил, что в обратную сторону – из Крыма на Кубань – очередь растянулась на полкилометра, машины ожидают проезда в среднем по полчаса.

Многокилометровый затор образовался перед Крымским мостом в минувшую субботу. Для решения проблемы на досмотровом пункте было увеличено число задействованных сотрудников.

Тем не менее протяженность очереди из автомобилей продолжала увеличиваться и в какой-то момент достигала 10 километров. Она начала сокращаться только в ночь на 2 июля, однако затем снова увеличилась.



Затор у Крымского моста достигал 10 километров 2 июля