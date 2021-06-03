Автомобилистов предупредили о новом штрафе

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В России планируют установить административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "ОКО".

В ассоциации рассказали, что комплексы, призванные контролировать среднюю скорость, сертифицированы и прошли проверку. Их можно использовать для выявления нарушений с последующим привлечением к административной ответственности в соответствии со статьей 12.9 КоАП. Вопрос о внесении изменений в кодекс прорабатывает МВД совместно с Минюстом и Минтрансом.

Производители убеждены, что фотовидеофиксаторы демонстрируют максимальную эффективность для поддержания безопасности на дороге.

"На участках дорог, оборудованных такими комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50%", – подчеркнули в "ОКО".

Ранее стало известно, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, МВД подготовить позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.

По мнению автоэксперта Владимира Сажина, снижение нештрафуемого порога позволит повысить уровень безопасности на российских дорогах. Он отметил, что опыт зарубежных стран однозначно подтверждает продуктивность таких изменений.