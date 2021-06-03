Автомобилистов предупредили о новом штрафе

Фото: ТАСС/Андрей Васильев
В России планируют установить административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "ОКО".
В ассоциации рассказали, что комплексы, призванные контролировать среднюю скорость, сертифицированы и прошли проверку. Их можно использовать для выявления нарушений с последующим привлечением к административной ответственности в соответствии со статьей 12.9 КоАП. Вопрос о внесении изменений в кодекс прорабатывает МВД совместно с Минюстом и Минтрансом.
Производители убеждены, что фотовидеофиксаторы демонстрируют максимальную эффективность для поддержания безопасности на дороге.
"На участках дорог, оборудованных такими комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50%", – подчеркнули в "ОКО".
Ранее стало известно, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, МВД подготовить позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.
По мнению автоэксперта Владимира Сажина, снижение нештрафуемого порога позволит повысить уровень безопасности на российских дорогах. Он отметил, что опыт зарубежных стран однозначно подтверждает продуктивность таких изменений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: