Пассажиропоток на МЦК вырос на 15,9 процента с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 58,2 млн пассажиров перевезли в 2019 году поезда Московского центрального кольца (МЦК).

Как сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД", это на 15,9 процента больше аналогичного периода прошлого года.

"В том числе в мае совершено около 11,9 миллиона поездок (рост на 9,8 процента)", – рассказали в компании.

Уточняется, всего с начала эксплуатации услугами МЦК воспользовались более 325,1 миллиона пассажиров.

При этом рекордное количество пассажиров за сутки зафиксировано 3 апреля 2019 года – 561 тысяча 956 человек.

Ранее стало известно, что интервал движения "Ласточек" на МЦК планируют сократить с пяти до четырех минут.