Utair заявила об отсутствии дефектов предкрылков у своих Boeing

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Utair не выявила дефектов предкрылков у эксплуатируемых авиакомпанией самолетов Boeing. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Самолеты Utair брак не затронул", – сказали в пресс-службе.

К настоящему моменту в парке авиакомпании эксплуатируется девять самолетов Boeing 737–800.

Ранее сообщалось, что компания Boeing обнаружила не соответствующие нормам прочности рельсы отклоняемых предкрылков в десятках самолетов моделей 737NG и 737MAX.

Детали, не соответствующие нормам, могут раньше времени выйти из строя или треснуть, и есть опасность, что поврежденная деталь может привести к поломке самолета в полете.

Многие страны приостановили полеты на самолетах 737МАХ после того, как два таких лайнера разбились. В марте 2019 года потерпел крушение Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской компании Lion Air.

