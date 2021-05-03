Дополнительный бесплатный маршрут КМ3 запустят на юго-востоке Москвы с 4 по 7 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дополнительный бесплатный маршрут КМЗ будет запущен на юго-востоке столицы с 4 по 7 мая. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

"Дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими, но мы все равно ждем увеличение количества пассажиров в районе закрытого участка. Дополнительный бесплатный маршрут КМ3, который должен действовать в будни, также будет работать с 4 по 7 мая", – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что автобусы свяжут станции метрополитена "Печатники", "Кожуховская" и "Дубровка". Кроме того, будет увеличено количество автобусов на маршрутах КМ1 и КМ2.

Компенсационные автобусы в настоящий момент работают с очень высокой загрузкой. В ведомстве призвали

горожан заранее планировать поездки, а также пользоваться Замоскворецкой линией метро, МЦК и МЦД.

Ранее сообщалось, что с 1 по 23 мая не будет движения на участке "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. Там будут прокладывать тоннель БКЛ, и по правилам безопасности необходимо приостановить пассажирское движение.