Какие улицы и станции метро будут недоступны с 1 по 10 мая

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Москва 24

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Транспорт

21:27

Дополнительный бесплатный маршрут КМ3 запустят на юго-востоке Москвы с 4 по 7 мая

транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дополнительный бесплатный маршрут КМЗ будет запущен на юго-востоке столицы с 4 по 7 мая. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

"Дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими, но мы все равно ждем увеличение количества пассажиров в районе закрытого участка. Дополнительный бесплатный маршрут КМ3, который должен действовать в будни, также будет работать с 4 по 7 мая", – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что автобусы свяжут станции метрополитена "Печатники", "Кожуховская" и "Дубровка". Кроме того, будет увеличено количество автобусов на маршрутах КМ1 и КМ2.

Компенсационные автобусы в настоящий момент работают с очень высокой загрузкой. В ведомстве призвали
горожан заранее планировать поездки, а также пользоваться Замоскворецкой линией метро, МЦК и МЦД.

Ранее сообщалось, что с 1 по 23 мая не будет движения на участке "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. Там будут прокладывать тоннель БКЛ, и по правилам безопасности необходимо приостановить пассажирское движение.

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