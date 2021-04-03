Движение на улице Орджоникидзе восстановили после смертельного ДТП

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После смертельного ДТП на улице Орджоникидзе восстановили движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

ДТП с участием автомобиля каршеринга и такси произошло на юге столицы вечером субботы, 3 апреля. В результате столкновения погибли два человека.

Как рассказал замруководителя ЦОДД Александр Евсин, водитель каршеринга пытался уйти от погони. В управлении столичной Госавтоинспекции также сообщили, что данный водитель был лишен прав с января.