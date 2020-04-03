РФ приостанавливает все авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия приостанавливает все авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской авиакомпании, полеты будут приостановлены с 4 апреля.

Изначально Россия с 27 марта прекратила регулярные и чартерные рейсы в другие страны из-за распространения коронавирусной инфекции. Разрешены были только полеты для вывоза россиян из-за рубежа, а также специализированные грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.

Позднее, с 31 марта, правительство ограничило количество россиян, которые могут въехать в страну за сутки, до 500. При этом рейсы в Москву начали обслуживать исключительно в аэропорту Шереметьево. В других воздушных гаванях РФ ограничение установили на отметке в 200 человек.

В пятницу, 3 апреля, стало известно об открытии в Москве Центра обработки данных людей, которые прибывают из-за границы. Работать с гражданами РФ будут 180 специалистов. Анкеты будут обрабатывать круглосуточно.

За сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек. Итого из больниц выписан 281 человек.

