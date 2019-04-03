Участок Сокольнической линии метро откроют раньше срока

Участок Сокольнической линии метро откроется раньше срока. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метро.
Как уточнили в пресс-службе, пять станций красной ветки вновь начнут принимать пассажиров в 05:30 четверга, 4 апреля. "Перерыв в их работе был необходим для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, который пройдет под станцией "Сокольники", − цитирует сообщение метрополитена Агентство "Москва".
Во время закрытия участка Сокольнической линии работы на инфраструктуре вели более 4,5 тысячи человек, включая сотрудников транспортного комплекса и ГИБДД. Они делали все для того, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.
Участок между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыли с 30 марта. Для пассажиров не работают станции: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского".
Москвичи и гости столицы могут воспользоваться бесплатными автобусами "КМ". Они курсируют от "Комсомольской" до "Черкизовской" с интервалом в одну минуту. Пассажиров подземки также бесплатно перевозят трамваи №13.
Также 4 апреля будут отменены все ограничения движения на востоке столицы, введенные из-за закрытия участка Сокольнической линии метро, говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в официальном аккаунте в Twitter.
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