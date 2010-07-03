Azur Air опровергла приостановку Росавиацией эксплуатации своих самолетов

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Авиакомпания Azur Air опровергла информацию о приостановке эксплуатации ее самолетов Росавиацией, сообщает Агентство "Москва".

В то же время перевозчик признает, что возникли сложности с внесением второго самолета Boeing 777-300ER в сертификат эксплуатанта.

"Ни одно воздушное судно не было приостановлено Росавиацией. Что касается авиакомпании Azur Air, речь в публикации "Коммерсант" идет исключительно о новых самолетах, поступающих в парк авиаперевозчика. Да, были некоторые сложности по внесению второго самолета Boeing 777-300ER в сертификат эксплуатанта, но начиная с 7 марта самолет успешно выполняет рейсы и перевозит пассажиров", – пояснили в пресс-службе авиакомпании.

Там уточнили, что запрета на полеты не существует.

"В статье речь идет о коллизиях нормативного характера, когда регулятор решил воспользоваться лазейками в законодательных актах и изменить правила внесения получаемых воздушных судов в сертификат эксплуатанта, хотя... данная практика ранее не использовалась. Практически любое воздушное судно, эксплуатирующееся сегодня во всех авиакомпаниях, имеет какие-либо конструктивные изменения... Любое подобное действие строжайше контролируется и регулируется изготовителем (Boeing, Airbus и другими), лизингодателем и, главное, авиационными властями станы, где зарегистрировано данное воздушное судно. В большинстве случаев для всех российских авиакомпаний это Бермуды или Ирландия", – объяснили агентству.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что Росавиация ужесточила условия использования в России подержанных иностранных самолетов. За минувший месяц приостановлена эксплуатация минимум трех самолетов Azur Air и Nordwind.

В ведомстве опровергли сведения. Там подчеркнули, что это часть систематической работы, направленной прежде всего на безопасность полетов. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) позицию регулятора назвали нарушением Чикагской конвенции и направили обращение в министерство транспорта РФ.