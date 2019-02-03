В аэропортах Москвы задержано и отменено 40 рейсов

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В московских аэропортах задержано и отменено 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Во Внукове задержали четыре рейса, в Домодедове – шесть рейсов задержано и 15 отменено. В Шереметьеве задерживаются 15 рейсов.

Ранее Центр организации дорожного движения призвал столичных водителей быть внимательными вечером из-за гололеда.