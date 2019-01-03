Новые тарифы по оплате парковки действуют в Москве в 2019 году

Какие тарифы на парковку действуют в новом году в Москве

В 2019 году в столице действуют новые тарифы по оплате парковки, передает телеканал Москва 24.

Обычный круглосуточный тариф – на улицах в пределах Третьего транспортного кольца вплоть до Садового – составляет 60 рублей в час. Есть и пониженный тариф в "точечных зонах" платных парковок внутри ТТК – 40 рублей в час.

На Садовому кольце действует повышенный тариф – 380 рублей за час парковки. Это цена с 8:00 до 21:00 для самых загруженных улиц центра города. Ночью она опускается до 200 рублей в час. На улицах с повышенным тарифом парковка по воскресеньям платная.



В некоторых зонах восточной части Садового кольца дневной тариф составляет 100 рублей в час днем и 80 рублей в час ночью. В Западной части Садового дороже: 150 рублей в час днем и 60 рублей в час ночью.

До 8 января парковка в Москве остается бесплатной. В государственные праздничные дни оставлять машину бесплатно можно на любой уличной парковке, которая входит в зону парковочного пространства столицы.