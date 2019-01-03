Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:13

Новые тарифы по оплате парковки действуют в Москве в 2019 году

транспорт парковки авто

18:13

Поделиться в социальных сетях:

Какие тарифы на парковку действуют в новом году в Москве

В 2019 году в столице действуют новые тарифы по оплате парковки, передает телеканал Москва 24.

Обычный круглосуточный тариф – на улицах в пределах Третьего транспортного кольца вплоть до Садового – составляет 60 рублей в час. Есть и пониженный тариф в "точечных зонах" платных парковок внутри ТТК – 40 рублей в час.

На Садовому кольце действует повышенный тариф – 380 рублей за час парковки. Это цена с 8:00 до 21:00 для самых загруженных улиц центра города. Ночью она опускается до 200 рублей в час. На улицах с повышенным тарифом парковка по воскресеньям платная.

В некоторых зонах восточной части Садового кольца дневной тариф составляет 100 рублей в час днем и 80 рублей в час ночью. В Западной части Садового дороже: 150 рублей в час днем и 60 рублей в час ночью.

До 8 января парковка в Москве остается бесплатной. В государственные праздничные дни оставлять машину бесплатно можно на любой уличной парковке, которая входит в зону парковочного пространства столицы.

транспорт парковки авто

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика