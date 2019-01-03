Четыре парковки обустроили у станций МЦК Соколиная гора и Измайлово

Четыре плоскостные парковки обустроили у станций МЦК Соколиная гора и Измайлово, сообщает пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.
Общая площадь парковок на 1 тысячу 28 машино-мест превышает 42,5 тысячи квадратных метров. Работы завершились в декабре при благоустройстве зоны около МЦК.
Две плоскостных парковки появилось в рамках ТПУ. На ТПУ "Соколиная гора" площадью почти 2 тысячи квадратных метров смогут разместиться 40 машин. Четыре машино-места выделены для маломобильных горожан. ТПУ "Измайлово" общей площадью почти 5 тысяч квадратных метров рассчитан на 124 машино-места, в том числе четыре места для маломобильных групп населения.
Еще две плоскостных парковки находятся рядом со станцией МЦК Измайлово. Парковка на пересечении улиц Вернисажной и Ткацкой предназначена для 227 машино-мест, 13 из них – для маломобильных граждан.
Вторая парковка площадью располагается между улицами Ткацкая, 2-я Измайловского Зверинца и Щербаковская. Там смогут разместиться 637 автомобилей, при этом 64 места предназначены для маломобильных горожан.
С 31 декабря по 8 января парковка в Москве бесплатна. В государственные праздничные дни оставлять машину бесплатно можно на любой уличной парковке, которая входит в зону парковочного пространства столицы.
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