Станция метро "Охотный ряд" стала самой популярной в новогоднюю ночь

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Станцией "Охотный ряд" Сокольнической линии столичной подземки в новогоднюю ночь воспользовались свыше 100 тысяч пассажиров. Таким образом, она стала самой посещаемой.
Среди наиболее востребованных станций также оказались станции "Площадь Революции" и "Пушкинская", которые находятся около мест массовых гуляний, сообщает пресс-служба московского метро.
Лидерство "Охотного ряда" традиционно. 102,6 тысячи пассажиров посетили ее благодаря расположению станции в самом центре города, рядом с Красной площадью. 62,4 тысячи человек воспользовались станцией "Площадь Революции", свыше 50 тысяч – станцией "Пушкинская".
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь московский транспорт перевез более 500 тысяч пассажиров. Самыми востребованными были метро и МЦК.
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