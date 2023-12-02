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02 декабря, 11:15

Транспорт

Более 30 авиарейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Свыше 30 авиарейсов задержали или отменили на фоне непогоды в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписание".

По данным на 07:10 по московскому времени во Внуково задержали 12 рейсов, отменили семь. В Домодедово два рейса отменены, 12 задержаны. В Шереметьево задержаны семь рейсов.

Накануне сообщалось, что коммунальные службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме в связи с непогодой в городе.

С 10:00 3 декабря в Москве ожидаются метель, сильный снег и гололедица. Соответствующее предупреждение выпустило столичное управление МЧС РФ. В связи с ухудшением погодных условий москвичей призвали быть внимательными на улицах.

Московские коммунальщики вывезли более 600 тысяч кубометров снега

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