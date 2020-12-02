На трех платформах ОЖД временно не останавливаются электрички из Москвы

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Из-за восстановительных работ на Ленинградском направлении ОЖД на платформах Молжаниново, Новоподрезково и Подрезково временно не останавливаются электрички в сторону области. Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

"Чтобы доехать до Молжанинова, Новоподрезкова и Подрезкова пассажирам, нужно проехать до станции Сходня и пересесть на поезд, который идет в противоположном направлении", – говорится в сообщении.

Ранее на станции Новоподрезково Ленинградского направления Октябрьской железной дороги на пути упала часть конструкции пешеходного моста. Движение было восстановлено по трем путям.