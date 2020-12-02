Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части моста в районе Новоподрезкова

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Прокуратура проведет проверку по факту обрушения части пешеходного моста в районе станции Новоподрезково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерину Короткову.

Она отметила, что, по предварительным данным, в ходе строительных работ на железнодорожные пути упала балка.

"Пострадавших нет", – добавила Короткова. Проводить проверку будет Северная транспортная прокуратура.

"По итогам мероприятий может быть рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер", – заключила специалист.

Ранее на станции Новоподрезково Ленинградского направления Октябрьской железной дороги на пути упала часть конструкции пешеходного моста.