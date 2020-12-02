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Происшествия

15:35

Движение по трем путям восстановили после ЧП в районе Новоподрезкова

происшествия

Фото: vk.com/tipkhimki

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги восстановили движение по трем путям после обрушения части моста в районе станции Новоподрезково. Как сообщает пресс-служба магистрали, в настоящее время задерживаются 15 электричек.

"Время задержек пригородных поездов направлением из Москвы и в Москву составляет от 40 минут. Наши специалисты прикладывают все усилия, чтобы устранить неисправности и сократить отставание поездов", – говорится в сообщении.

Ранее на станции Новоподрезково Ленинградского направления Октябрьской железной дороги на пути упала часть конструкции пешеходного моста. По словам очевидца, там проводились ремонтные работы. На станции построили надземный пешеходный переход над путями, и при демонтаже старого перехода произошло обрушение.

Пешеходный мост обрушился на железнодорожные пути в Подмосковье

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