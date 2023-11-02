Восточный вестибюль станции "Новогиреево" открыли для входа и выхода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восточный вестибюль станции столичного метро "Новогиреево" снова открыт для входа и выхода. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Вестибюль закрыли ранее днем по требованию полиции. Пассажиры не могли воспользоваться выходами 1–4. Им рекомендовали использовать западный вестибюль (выходы 5–8).

До этого сообщалось, что вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии (выходы 1–2) в утренние часы будет работать только на выход до 21 декабря. Это связано с ремонтом одного из эскалаторов и увеличенным пассажиропотоком.

Для входа пассажирам посоветовали пользоваться станцией "Октябрьская" Калужско-Рижской линии (выход 3) и выбирать альтернативные маршруты заранее.

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