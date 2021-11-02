Бортпроводник рассказал, какими тайными сигналами пользуются члены экипажа

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Международный бортпроводник Матеуш Машчинский (Mateusz Maszczynski) рассказал изданию Paddle your own Kanoo, какими тайными сигналами пользуются члены экипажа во время полета.

По словам Машчинского, на указателях выхода, расположенных в салоне самолета, снизу находится панель оповещения ACP. Она состоит из трех световых индикаторов розового, синего и оранжевого (или желтого) цветов.

Синий индикатор означает, что кто-то из пассажиров нажал кнопку вызова бортпроводника. Розовый цвет сообщает бортпроводникам о поступившем телефонном звонке.

Оранжевый или желтый цвета показывают членам экипажа, что находящийся в туалете пассажир нажал кнопку вызова и нуждается в помощи. Если же индикатор мигает, это означает, что в уборной сработал датчик дыма.

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