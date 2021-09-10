Стюардессы объяснили, зачем приветствуют каждого пассажира на входе

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Бортпроводницы рассказали, зачем встречают каждого пассажира при посадке в самолет, сообщает The Sun.

Как уточнили стюардессы, приветствие пассажиров на борту воздушного судна не только проявление дружелюбия.

"Когда вы садитесь в самолет, то видите наши улыбающиеся лица. На самом деле в этот момент мы осматриваем вас с головы до ног и ищем ABP (трудоспособных людей), которые нам помогут в экстренных случаях", – поделилась Кэт Камалани.

Кэрри Брэдли, которая была стюардессой в течение 12 лет, отметила, что бортпроводники встречают пассажиров, чтобы оценить их самочувствие.

"...Я быстро оцениваю, насколько хорошо они себя чувствуют, выглядят ли здоровыми и в какой физической форме находятся", – рассказала Брэдли.

Ранее бортпроводники назвали самые раздражающие привычки пассажиров. Одной из таких они считают просьбу рассказать, над каким городом пролетает самолет. Их также раздражает попытка пассажира докричаться до них, вместо того чтобы просто нажать на кнопку вызова.