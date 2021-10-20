Бортпроводник назвал необходимые для полета вещи

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Бортпроводник британской авиакомпании Мигель Муньос рассказал о самых необходимых для путешествий вещах, передает издание The Sun.

В качестве члена экипажа Муньос летает уже более шести лет. И, по его словам, ни одна поездка не обходилась без целого ряда предметов. Например, тканевых мешков для упаковки вещей в сумку.

"Я складываю всю свою одежду в эти небольшие пакеты, которые я когда-то купил онлайн", – пояснил мужчина, добавив, что такая сортировка помогает ему сэкономить время в путешествии и облегчить выбор вещей на каждый день.

В чемодане бортпроводника также всегда находятся кружка и несколько пакетов растворимого кофе. Это, по словам Муньоса, необходимо на случай, если он опоздает на завтрак в отеле. С той же целью мужчина рекомендует брать с собой соль, перец и набор столовых приборов из бамбука.

Ранее бортпроводницы рассказали, зачем встречают каждого пассажира при посадке в самолет. Как уточнили стюардессы, приветствие пассажиров на борту воздушного судна не только проявление дружелюбия: в этот момент члены экипажа также ищут людей, способных помочь им в случае возникновения экстренной ситуации.

