Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспресса" в Шереметьево изменится вечером 2 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

График движения поездов на МЦД-1 и "Аэроэкспресса" в аэропорт Шереметьево изменится вечером в четверг, 2 октября. Об этом предупредил Дептранс в телеграм-канале.

С 23:30 2, 3 и 4 октября до 05:30 следующего дня на участке между Савеловской и Бескудниково составы будут следовать только по одному пути. Перед отправлением пассажирам рекомендовали проверять информацию о пути отправления на табло станции.

Кроме того, в эти дни на Белорусском направлении с 22:00 интервалы между поездами могут увеличиться до 30–40 минут, а с начала движения до 07:00 – до 15 минут.

В свою очередь, на Савеловском направлении после 19:00 интервалы частично увеличатся до 20 минут. С 23:00 до 07:00 время ожидания поезда может достигать 1 часа, а со старта движения до 07:00 интервалы составят до 15 минут. Помимо этого, некоторые вагоны будут следовать только до/из Лобни.

Корректировки расписания поездов "Аэроэкспресс" предполагают сокращенный график. Чтобы добраться до аэропорта Шереметьево, пассажиры могут воспользоваться автобусами, которые отправляются от станции метро "Ховрино":



маршрут № 1195 доставит пассажиров до терминалов В и С;

маршрут № 1195D доедет до терминала D.

Актуальное расписание автобусов и поездов "Аэроэкспресс" доступно на официальном сайте компании. С графиком работы пригородных и городских поездов можно ознакомиться на сайте перевозчика. Планирование маршрутов можно осуществлять с помощью приложений "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее москвичей предупредили об изменении расписания поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 6 по 10 октября. Временные изменения связаны с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры.

В эти даты некоторые пригородные поезда на маршруте Москва – Клин – Москва будут отменены. Еще часть электричек будет отправляться по измененному расписанию.